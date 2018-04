POTRAVINÁRI: Potravinársky priemysel na Slovensku sa prepadá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) – Potravinárska komora Slovenska (PKS) na valnom zhromaždení predstavila víziu do roku 2030. Jej cieľom je, aby bolo potravinárstvo moderným a konkurencieschopným odvetvím, ktoré bude prinášať zdravé a inovatívne výrobky so zníženým dopadom na životné prostredie. Informovala o tom v pondelok PKS, ktorá zároveň upozornila, že potravinársky priemysel na Slovensku sa prepadá vo všetkých ukazovateľoch.K naplneniu vízie je podľa PKS potrebné zvýšiť potravinársku produkciu na Slovensku, aktívne zavádzať inovácie a výsledky výskumu do praxe a neustále zlepšovať podnikateľské prostredie. Pod upadajúci potravinársky priemysel v SR sa podľa potravinárov podpisuje zaostávanie v hrubej domácej produkcii, neustále sa zvyšujúce negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami, nízky podiel slovenských výrobkov na pultoch maloobchodov, či prepad Slovenska v rebríčkoch ekonomickej stability.Potravinári zároveň poukázali na skutočnosť, že potravinárstvo na Slovensku je dlhodobo finančne podvyživené.skonštatoval Daniel Poturnay, znovuzvolený prezident PKS.Potravinárska komora zavádza viaceré zmeny, plánuje zvýšiť angažovanosť svojich členov a zintenzívniť svoju činnosť. Komora tiež chce pokračovať vo svojich projektoch zisťovania podielu vystavenia slovenských výrobkov na pultoch obchodov a podielu vystavenia privátnych značiek na pultoch v maloobchode. Bude pokračovať aj v interaktívnom kurze zdravého životného štýlu a v snahe o kultiváciu dodávateľsko-odberateľských vzťahov prostredníctvom Iniciatívy pre férový obchod.uzavrel Poturnay.