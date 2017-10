Potravinári: So zánikom kvót na cukor zanikla aj minimálna cena repy

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 4. októbra (TASR) - So zánikom kvót zanikla aj minimálna cena cukrovej repy. Cena cukrovej repy medzi pestovateľom a spracovateľom bude už vecou ich vzájomnej dohody. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.upozornila.Veľmi dôležité podľa nej je, aby štát spolu s pestovateľmi cukrovej repy a jej spracovateľmi 100-% zvládli situáciu, ktorá nastane hneď po skončení kvót na cukor. Reálne sa totiž naozaj môže stať, že EÚ bude po mliečnej kríze riešiť aj cukrovú krízu. Je preto na každej členskej krajine, aby cielenými a naozaj vhodnými zásahmi a mechanizmami dostatočne efektívne podporila pestovateľov cukrovej repy a výrobcov cukru, a to do takej miery, aby mohli byť konkurencieschopní aj na zliberalizovanom trhu.uviedol Michal Abelovič, predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku (člen SPPK).Negatívne scenáre by podľa Holéciovej pre Slovensko znamenali obzvlášť tvrdú ranu. Ohrozených by bolo približne 3000 zamestnaneckých miest, a to najmä na vidieku. Navyše, práve cukrová vertikála, teda prepojenie pestovania cukrovej repy a jej spracovanie predstavujú jednu z mála plne funkčných potravinových vertikál na Slovensku.poznamenala Holéciová.V roku 2006 bola podľa nej pôvodná kvóta na cukor na úrovni 207.432 ton (t). Do konca septembra platná kvóta bola pre Slovensko na úrovni 112.319,5 t.doplnila.Podľa štatistík je podľa Holéciovej priemerná výroba cukru za posledných päť rokov na úrovni 178.665 t.povedala.Zväz pestovateľov cukrovej repy (člen SPPK) zastáva podľa Holéciovej stanovisko, že aj po zrušení kvót by sa mala na Slovensku pestovať cukrová repa na výmerách okolo 22.500 hektárov.Dodala, že trh s cukrom v EÚ je od 1. októbra liberalizovaný. Najväčší producenti cukru sú Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Veľká Británia, Holandsko. Cukor z EÚ sa bude môcť exportovať bez obmedzení, ale vyvezené množstvá budú závisieť najmä od svetovej ceny cukru.Výrobcovia v EÚ zareagovali na ukončenie kvót tak, že v rámci tejto aktuálnej kampane osiali v priemere o 16 % väčšie výmery plôch cukrovej repy. Adekvátne tomu sa teda očakáva aj vyššia výroba cukru v EÚ. Zároveň svetové ceny cukru poklesli v poslednom období až o 30 %. Cukor, ktorý sa v EÚ po zrušení kvót vyrobí, sa bude len ťažko realizovať na trhoch mimo EÚ. Aj preto sa hovorí o tom, že výrobcovia sa ho budú snažiť umiestniť hlavne na európskom trhu. Vyššia výroba cukru v kombinácii s nižšími cenami na svetovom trhu môže priniesť aj tlak na jeho ceny, ktoré môžu klesnúť.