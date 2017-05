Potravinári: Stúpli nám náklady na odpad z obalov zo 7 na 40 mil. eur

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Výrobcom potravín v SR stúpli medziročne náklady na odpady z obalov zo 7 miliónov eur na 40 miliónov eur. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Dušan Janíček, za účasti predstaviteľov slovenských potravinárskych zväzov, v súvislosti s pripravovanou tzv. aplikačnou novelou zákona o odpadoch, ktorá by mala byť účinná od roku 2018.Súčasný systém je podľa neho nespravodlivý, pretože predstavuje päť- až desaťnásobné zvýšenie nákladov výrobcov na odpady z obalov.povedal Janíček. Celý systém podľa neho platia iba výrobcovia, pričom zberové spoločnosti, organizácie zodpovednosti výrobcu (OZV), obce a občania sa ibaPodľa prezidenta Slovenského mliekarenského zväzu Stanislava Voskára zákon o odpadoch považujú slovenskí potravinári za protiústavný, pretože má diskriminačný charakter vo vzťahu k výrobcom, pretože nechráni podnikateľské prostredie pred poškodzovaním, zvýhodňovaním alebo znevýhodňovaním. Nevytvára tiež podmienky pre slobodné rozhodnutie sa, či si výrobca bude plniť svoju rozšírenú zodpovednosť individuálne alebo prostredníctvom OZV.Právna úprava zákona o odpadoch a posledné zásahy Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR podľa neho umožnia rýchlu monopolizáciu trhu, ktorá povedie k značnému zníženiu konkurenčného prostredia a k dominantnému postaveniu OZV pri nastavovaní cenovej politiky.Slovenskí potravinári preto podľa Voskára upozorňujú na negatívne dôsledky ďalších zmien v odpadovej legislatíve, ktoré výrazne negatívne zasiahnu do ekonomiky potravinárskych podnikov zvýšením nákladov na zabezpečenie triedenia a zhodnocovania odpadov z obalov.podčiarkol.Voskár zdôraznil, že 25. mája sa plánuje spustenie medzirezortného pripomienkového konania k aplikačnej (veľkej) novele zákona o odpadoch. SPPK podľa neho poslala na MŽP SR vyše 70 pripomienok, ktoré neboli zapracované do pripravovanej novely zákona a ku ktorým MŽP odmietlo diskutovať.zdôraznil Janíček.podčiarkol.Komora podľa Janíčka žiada šéfa MŽP SR o dôkladné vyhodnotenie vplyvu zákona a jeho novely na podnikateľské prostredie v oblasti potravinárstva na Slovensku.povedal.Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora žiada ministra životného prostredia o otvorenie skutočne odbornej diskusie k novele zákona o odpadoch.dodal podpredseda SPPK.