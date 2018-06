Potravinári uvítali vstup SR do eurozóny, obavy z negatív sa naplnili

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. júna (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) uvítala vstup Slovenskej republiky do eurozóny. Uviedla to Jana Venhartová, riaditeľka PKS, v súvislosti s 10. výročím schválenia vstupu Slovenska do eurozóny Radou EÚ.Pripomenula, že PKS v roku 2008 uviedla okrem iného vo vyhlásení, že "zavedením meny euro na Slovensku možno predpokladať ďalší nárast negatívnej obchodnej bilancie v agropotravinárskom sektore. Pozícia exportu sa posunie, na rozdiel od importu, ešte viac do ekonomicky nevýhodnejšej pozície. Táto skutočnosť sa môže negatívne odzrkadliť na ďalšom vývoji potravinárskeho priemyslu".podčiarkla Venhartová.Upozornila, že v roku 2012 SR zaznamenala najnižšie negatívne saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami, ktoré predstavovalo 409 miliónov eur. Nasledujúce roky sa nožnice medzi dovozom a vývozom začali dramaticky otvárať. Zatiaľ čo dovoz osciloval na úrovni 4 miliárd eur, v roku 2016 predstavoval 4,1 miliardy eur, vývoz agropotravinárskych výrobkov klesol z 3,7 miliardy eur v roku 2012 na 2,8 miliardy eur v roku 2016. Negatívne saldo zahraničného obchodu sa aj v roku 2017 ešte viac prehĺbilo, a to na úroveň 1,4 miliardy eur.Dôsledkom tohto stavu podľa nej je, že Slovensko vyváža poľnohospodárske plodiny do zahraničia a dováža potravinárske výrobky s vysokou pridanou hodnotou. Toto sa podpísalo na celkovom úpadku potravinárskeho priemyslu na Slovensku, ktorý celé roky čelí nezáujmu zo strany štátu. Zatiaľ čo v roku 2011 predstavoval podiel vystavenia slovenských výrobkov na pultoch obchodov 50 %, v roku 2017 to bolo už len 37,2 %.dodala riaditeľka PKS.