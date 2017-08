Potravinoví inšpektori našli na Slovensku ďalšie výrobky s fipronilom

Na snímke vajcia extrahujú pipetou v laboratóriu v nemeckom Krefelde 7. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. augusta (TASR) - Potravinoví inšpektori našli na Slovensku ďalšie vaječné výrobky so škodlivým pesticídom fipronilom, potvrdilo ministerstvo pôdohospodárstva. Už ich stiahli z trhu. Ide o vaječnú pasterizovanú melanž a vaječný tekutý žĺtok, potraviny pochádzajú z Nemecka, našli ich v prevádzke Zeelandia, s.r.o., Rozhanovce.Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) vyzvala dodávateľov potravín, aby nehazardovali so zdravím obyvateľov." uviedla. Slovenskí zákazníci by sa podľa nej mali zaujímať o pôvod potravín nielen v obchodoch, ale aj reštauráciách.Nadlimitný počet fipronilu našili inšpektori v týchto dňoch v produkte "Vaječná melanž tekutá pasterizovaná" (DS 21.9.2017, šarža L 6183-0, dodávateľ: EIPRO-Vermarktung GmbH & KG, Postfach 1404, Lohne 49381, Nemecko). V druhom prípade šlo o výrobok „Vaječný žĺtok tekutý 10 kg“ (DS 2.9.2017, šarža 6191-0, dodávateľ: EIPRO-Vermarktung GmbH & KG, Postfach 1404, Lohne 49381, Nemecko.Inšpektori robia v týchto dňoch cielené kontroly potravín zamerané na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín. Rozhodli sa tak urobiť po prepuknutí kauzy s holandskými vajcami obsahujúcimi fipronil v štyroch bratislavských hoteloch.Ako správne nakupovať vajcia, sa spotrebitelia dozvedia priamo na webovom sídle ministerstva: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=385&id=11358.