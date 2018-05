POTRVAJÚ 5 DNÍ: Podbrezovčanov čakajú rozsiahle odstávky elektriny

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Podbrezová 31. mája (TASR) – Podbrezovčanov čakajú rozsiahle odstávky elektrickej energie. Potrvajú päť dní, od 4. do 8. júna, v čase od 7.00 do 19.30 h. Bez prúdu bude v týchto dňoch zhruba tisíc odberných miest. TASR o tom vo štvrtok informoval Miroslav Gejdoš, hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD), Žilina.konštatoval Gejdoš s tým, že výmenou za dočasné obmedzenie pohodlia odberateľov bude spoľahlivejšia distribúcia počas nasledujúcich rokov.Rekonštrukcia elektrického vedenia bude pokračovať v závislosti od počasia približne do 12. júna, ale už nebude mať vplyv na dodávku elektriny.vysvetlil Ján Melicher, manažér realizácie SSD.V rekonštruovanom úseku dôjde aj k výmene ôsmich drevených stĺpov za betónové.doplnil Melicher.Ak pôjdu práce podľa plánu a zaobídu sa bez neočakávaných ťažkostí, pracovníci SSD urobia všetko preto, aby ukončili odstávky počas jednotlivých dní hneď, ako to bude z hľadiska bezpečnosti možné. Dotknutých odberateľov žiadajú o trpezlivosť a prípravu na situáciu. Kompletný zoznam adries zasiahnutých odstávkami možno nájsť na www.ssd.sk v časti Plánované odstávky.