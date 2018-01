Potterov parný stroj a jeho autora približuje nová publikácia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nová Baňa 18. januára (TASR) - Unikátny bansko-technický vynález Potterov parný stroj, ktorý kedysi zostrojili v slobodnom banskom kráľovskom meste Nová Baňa, približuje nová publikácia. Knihu Atmosférický stroj Isaaca Pottera vydalo mesto na podnet Novobančana Petra Kopernického, ktorý sa tejto téme venuje.Ako priblížila projektová manažérka mesta Lenka Bieliková, 59-stranová kniha približuje životopis tohto anglického konštruktéra, jeho cestu a zastávku v Novej Bani a aj samotný atmosférický stroj. Vyšla v náklade 300 kusov, náklady na jej vydanie sa vyšplhali na necelých 3000 eur. Krst knihy spojený s besedou sa podľa Bielikovej uskutoční v stredu 31. januára.Ohňový parný stroj slúžil na odčerpávanie podzemnej vody z bane. So stavbou stroja sa začalo v roku 1722, do prevádzky bol spustený v roku 1724. Za 24 hodín prečerpal tento stroj 42.000 vedier vody, pričom jedno vedro bolo na dnešné miery 50 litrov.Stroj v roku 1729 rozobrali. Dôvodom boli vysoké náklady na jeho obsluhu, taktiež bol vysoko poruchový. Previezli ho do Hodruše, neskôr Banskej Štiavnice, kde sa po ňom stráca zmienka. Replika stroja sa nachádza v miestnom Pohronskom múzeu.V Novej Bani chcú tiež vybudovať banícky skanzen s Potterovým atmosférickým strojom. Vlani mestskí poslanci odsúhlasili na tento účel kúpu pozemkov. Zaujímavosťou je, že ide o pozemky, na ktorých v minulosti stroj aj v skutočnosti stál.