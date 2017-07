Potulky malým Rímom dnes pokračujú na židovskom cintoríne

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Trnava 23. júla (TASR) – Na ortodoxnom židovskom cintoríne v Kamennom mlyne dnes pokračujú obľúbené letné Potulky malým Rímom. Trnavčania už niekoľko sezón majú príležitosť tráviť popoludnia v nedeľu prechádzkami po Trnave v sprievode historikov a turistických sprievodcov, aby sa dozvedeli o svojom meste, prezývanom aj malý alebo slovenský Rím, niečo nové.Potulka Kamienky v dome hrobov začne dnes o 16.30 h, stretnutie je na parkovisku Kamenného mlyna. Záujemcov so životom a tradíciami pochovávania členov židovskej komunity oboznámi Emília Izakovičová.Posledná júlová potulka povedie o týždeň do "domu príbehov a ľudskej pamäti", venovaná bude Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Augustové potulky začnú výnimočnou príležitosťou pre bývalých zamestnancov i ďalších Trnavčanov nazrieť za múry zrušených Trnavských automobilových závodov. Sprievodca Miroslav Beňák ich zoznámi s príbehom fabriky, založenej ako Coburgove závody. Keďže sa počíta so zvýšeným záujmom, 6. augusta sa uskutoční potulka v dvoch termínoch - o 16.30 a 18.00 h.Podujatie bude pokračovať v nasledujúcich týždňoch témami Trnava ako tridsaťročná mladica, venovaná 30. výročiu vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie, Ján Amos Komenský a Trnava, Tradície vinárstva a vinohradníctva. Netradične budú potulky pokračovať aj v septembri témami Mária Terézia a Trnava, Chránený areál Trnavské rybníky a Sídlo trnavských richtárov.