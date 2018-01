POTVRDENÉ: Elton John pripravuje svoje posledné koncertné turné

Britský pop/rockový pevák, skladateľ a klavirista Sir Elton John. Foto: TASR/AP Britský pop/rockový pevák, skladateľ a klavirista Sir Elton John. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Londýn 24. januára (TASR) - Britský skladateľ, pianista a spevák Elton John (70) v stredu v súlade s očakávaním oznámil, že sa s fanúšikmi mieni rozlúčiť na asi 300 koncertoch v rámci posledného tri roky trvajúceho svetového turné "Farewell, Yellow Brick Road" Tour. Po jeho ukončení v roku 2020 mieni dať definitívne bodku za svojou koncertnou umeleckou činnosťou.Podľa vlastných slov sa zmenili jeho priority, viac času by chcel stráviť s rodinou, jeho deti budú mať v čase ukončenia dráhy osem a desať rokov.V nedeľu 28. januára vystúpi stále populárny umelec na jubilejnom 60. galavečere udeľovania amerických hudobných cien Grammy po boku speváčky Miley Cyrusovej a prevezme si ocenenie President's Merit Award. V máji ukončí šesťročné hosťovanie v Las Vegas.Rodák z londýnskeho Pinneru v anglickom grófstve Middlesex, vlastným menom Reginald Kenneth Dwight, ktorý je na hudobnej scéne už takmer pol storočia, nahral desiatky úspešných albumov. S jeho nosičmi zvukových záznamov sa predalo okolo 300 miliónov exemplárov. Elton John, ktorý je nositeľom titulu sir udeleného britskou kráľovnou, je okrem ďalších ocenení laureátom piatich amerických prestížnych cien Grammy, piatich cien Brit Award, ale aj Oscara, Zlatého glóbusu, ceny Tony či Ceny Kennedyho centra. Pred piatimi rokmi sa v rebríčku hudobného magazínu Billboard v TOP 100 najvplyvnejších hudobných umelcov umiestnil ako tretí za Beatles a Madonnou, teda najvyššie medzi mužskými sólovými interpretmi.Elton John si vlani počas turné v Južnej Amerike privodil životunebezpečnú bakteriálnu infekciu, takže krátko po návrate lietadlom musel byť hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti a bol nútený odriecť viacero koncertov. Jeho ochorenie označili odborníci za neobvyklé a nebezpečné.Umelec však už aj v predchádzajúcich rokoch mal z času na čas zdravotné problémy, okrem iného so srdcom.Muž, ktorý sa otvorene hlási k svojej bisexualite, žije od roku 1993 so svojím medzičasom manželom Davidom Furnishom, s ktorým vstúpili do spoločného manželstva v prvý deň povolenia takéhoto vzťahu vo Veľkej Británii v roku 2014. Dvojica žije s dvoma synmi v Los Angeles.