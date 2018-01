Potýčky v Predjordánsku si vyžiadali život 16-ročného Palestínčana

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ramalláh 30. januára (TASR) - V potýčkach medzi Palestínčanmi hádžucimi kamene a izraelskými vojakmi v Predjordánsku prišiel v utorok o život 16-ročný Palestínčan.Informovali o tom palestínske úrady, podľa ktorých mladík podľahol strelnému zraneniu hlavy.Agentúra AP však citovala vyhlásenie izraelskej armády, ktorá poprela použitie ostrej munície, a to aj napriekv dedine Mughajár, kde desiatky Palestínčanov kotúľali smerom k izraelským vojakom zapálené pneumatiky a hádzali do nich kamene.Starosta palestínskej obce však tvrdí, že príslušníci izraelskej hliadky vošli do dediny autami a ich životy neboli ohrozené - napriek tomu však jeden z izraelských vojakov spustil paľbu do skupiny palestínskych tínedžerov.Velenie izraelskej armády priznalo, že izraelskí vojaci využili prostriedky na rozohnanie davu, čo obvykle znamená rozptýlenie slzotvorného plynu a aktiváciu ohlušujúcich granátov, uviedla AP. Podľa nej velenie armády súčasne potvrdilo, že o smrti mladého Palestínčana vie a vyšetruje jej okolnosti.Touto násilnou smrťou sa na 18 zvýšil počet palestínskych obetí nepokojov, ktoré v oblasti vypukli po tom, ako americký prezident Donald Trump svojím rozhodnutím zo 6. decembra 2017 uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.