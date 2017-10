Poukázal na príčiny banského nešťastia v Handlovej: Ocenili V. Tejbusa

Ilustračná snímka Foto: TASR- Pavol Remiaš Foto: TASR- Pavol Remiaš

Prievidza 23. októbra (TASR) - Novým nositeľom Radu Ďurka Langsfelda je bývalý ústredný banský inšpektor Vladimír Tejbus. Ocenenie si prevzal v pondelok večer v Prievidzi za poukázanie na príčiny banského nešťastia v Handlovej, pri ktorom zahynulo 20 baníkov a banských záchranárov.povedal pre TASR za organizátorov Ján Mičovský.okomentoval ocenenie Tejbus. To je podľa neho aj hlavný dôvod, prečo ocenenie prijal.Ambície ísť do politiky Tejbus podľa svojho vyjadrenia nikdy nemal.vysvetlil.Vladimír Tejbus, bývalý ústredný banský inšpektor, vedúci oddelenia banskej bezpečnosti na Hlavnom banskom úrade (HBÚ) v Banskej Štiavnici, bol členom dvoch komisií - ministerskej a komisie predsedu HBÚ, ktoré sa zaoberali banským nešťastím v Handlovej. Tie vypracovali aj správy. Tejbus tvrdí, že riaditeľ HBÚ nariadil vyhodiť zo správy všetky veci ohľadom príčin nešťastia a celého postupu vyšetrovania prievidzského úradu.ozrejmil. Bývalý banský inšpektor neskôr rezignoval na svoju funkciu, ponúkli mu miesto na východe, ktoré prijal.dodal. Tvrdenia Tejbusa HBÚ odmietol.Kauzou tragického nešťastia v bani v Handlovej z 10. augusta 2009 sa opäť bude zaoberať Okresný súd v Prievidzi. Rozhodol o tom v marci Krajský súd (KS) v Trenčíne, ktorý zrušil jeho pôvodný rozsudok v celom rozsahu a vrátil mu vec s tým, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Úlohou okresného súdu bude opätovne vypočuť znalcov so zameraním sa na príčiny vzniku banského nešťastia za účelom ustálenia pravej príčiny výbuchu vo vzťahu k reálnemu ovplyvneniu priebehu mimoriadnej udalosti konaním obžalovaných. OS v Prievidzi uznal trojicu zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza Ladislava H., Jozefa T. a Dalibora R. za vinných z prečinu všeobecného ohrozenia ešte začiatkom mája 2015 a odsúdil ich na niekoľkoročné tresty odňatia slobody a zákazy činnosti vedúcich pracovníkov v bani. V rozhodnutí KS v Trenčíne Tejbus podľa svojich slov vidí svetielko nádeje, že sa môže súd zaoberať skutočnými príčinami nešťastia; či bude vystupovať na obnovenom konaní v pozícii svedka, si netrúfa povedať.Bývalý ústredný banský inšpektor je v poradí ôsmym laureátom Radu Ďurka Langsfelda. Ten udeľuje v rámci svojho programu Spájame statočných hnutie OĽaNO, a to ľuďom, ktorí v boji proti korupcii prejavili príkladnú občiansku statočnosť.