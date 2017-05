Používanie ortuti na Slovensku sa výrazne obmedzí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR) - Používanie ortuti sa na Slovensku v zdravotníctve či niektorých výrobkoch výrazne obmedzí. Poslanci Národnej rady SR dnes 103 hlasmi súhlasili s ratifikáciou Minamatského dohovoru. Ide o globálnu zmluvu, ktorá má za cieľ chrániť životné prostredie pred nepriaznivými účinkami ortuti. Ratifikovať ju ešte musí prezident Andrej Kiska.povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).Nové pravidlá označil envirorezort za významný krok pri riešení problematiky ortuti v SR, ako aj v celej Európskej únii.priblížil hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.Vysvetlil, že Minamatský dohovor sa na európskej úrovni bude implementovať prostredníctvom už platnej, ale aj novej legislatívy s účinnosťou od 1. januára 2018. V nadväznosti na tento proces nastanú zmeny aj v slovenských zákonoch. "doplnil Ferenčák.Postupné obmedzovanie amalgámových plomb je podľa Slovenskej komory zubných lekárov dobrým krokom. Takéto plomby by mali prestať používať do roku 2030. Zubný amalgám má byť jedným z hlavných zdrojov znečistenia životného prostredia ortuťou." povedal pre TASR prezident komory Igor Moravčík. Takýto trend už v súčasnosti pozoruje. Amalgám je podľa neho prirodzene na ústupe.Cieľom Minamatského dohovoru o ortuti je konkrétnymi opatreniami postupne znižovať emisie ortuti pochádzajúce z ľudskej činnosti na celosvetovej úrovni. Prvou oblasťou je postupné nahrádzanie výrobkov s ortuťou za výrobky bez nej tam, kde je to plnohodnotne možné. Ide napríklad o výbojky alebo barometre. Teplomery už boli zamenené. Dohovor nadobudne platnosť v 90. deň po dni, keď najmenej 50 štátov uloží svoje listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení u depozitára – generálneho tajomníka OSN so sídlom v New Yorku. Prvá konferencia zmluvných strán uvedeného dohovoru by sa mala uskutočniť v Ženeve v septembri tohto roku.