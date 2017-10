Považská Bystrica vybrala na daniach a poplatkoch zatiaľ 3,4 mil. eur

Foto: TASR Foto: TASR

Považská Bystrica 5. októbra (TASR) – K 2. októbru vybralo mesto Považská Bystrica na miestnych daniach a poplatkoch od právnických a fyzických osôb viac ako 3,35 milióna eur. Z celkového predpisu daní a poplatkov na tento rok (4,076 milióna eur) to predstavuje 82,3 %.uviedol prednosta mestského úradu v Považskej Bystrici Anton Martaus.Ako dodal, miestne dane s výnimkou poplatku za komunálny odpad sa vyrubujú na základe daňového priznania, ktoré boli fyzické i právnické osoby povinné podať do konca januára 2017. Ak bola suma, ktorú mali uhradiť vyššia ako 35 eur, daň bola rozdelená na dve splátky. Platí to pre právnické osoby aj pre občanov.doplnil Martaus s tým, že ďalších 226.000 eur pribudlo na mestský účet z daňových nedoplatkov minulých rokov.V prípade nesplnenia daňových povinností v stanovenom termíne mesto podľa neho posiela upomienky, zverejňuje mená neplatičov na webovej stránke mesta a v krajnom prípade vymáha daňové nedoplatky prostredníctvom exekútorov.