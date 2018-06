Považskobystričania najazdili v máji do práce na bicykli 12.685 km

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Považská Bystrica 15. júna (TASR) – V Považskej Bystrici sa do májovej kampane Do práce na bicykli zapojilo 34 tímov, ktoré tvorilo 106 jednotlivcov. Pri premiére mesta v celoslovenskej súťaži najazdili Považskobystričania do práce na bicykli 12.685 kilometrov, čo ich zaradilo na 21. miesto spomedzi 81 samospráv na Slovensku.Ako informovala hovorkyňa Považskej Bystrice Iveta Kováčiková, do súťaže sa zapojilo 18 zamestnávateľov, najviac tímov – päť vytvorili v spoločnosti Bonfiglioli Slovakia, najviac kilometrov najazdili zamestnanci považskobystrickej nemocnice.Zamestnanci uvedenej spoločnosti absolvovali celkovo 333 jázd, pracovníci Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici najazdili v máji do práce 3106 kilometrov. Spomedzi jednotlivcov najviac kilometrov (682) najazdila Ľubomíra Gardoňová z považskobystrickej nemocnice.