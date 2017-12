Povianočné výpredaje v Avione potrvajú až do konca januára

Avion Shopping Park Foto: Avion Shopping Park Foto: Avion Shopping Park

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. decembra (OTS) - Nájomníci najväčšieho nákupného centra na Slovensku sa postupne zapájajú do obľúbených povianočných výpredajov, ktoré budú trvať až do konca januára 2018 alebo do vypredania zásob. Značky ponúkajú na vybraný tovar zľavy okolo 50%.povedalaVýšku zliav aj zapojenie sa do výpredajov si jednotlivé značky určujú samy. AVION zastrešuje výpredaje nájomníkov kampaňou najmä v OOH médiách.(zľavy sú na vybraný tovar a trvajú do konca januára 2018 alebo do vypredania zásob)• Pietro Filipi – zľava do 50 %• Baťa – rôzne zľavy na vybraný tovar• Fann Parfumérie – zľava až do 50 %• Yves Rocher – zľava do 50 %• Orsay – zľava do 50 %