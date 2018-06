Povinnosť pokračovať v práci pre národ, občanov a ich štát

Foto: NEF Hospodársky klub Foto: NEF Hospodársky klub

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júna (OTS) - Do restaurantu Liviano prišlo do osemdesiat osobností zo SR, ČR, NSR a USA, ako aj diplomati ČĽR, Indonézie a Kazachstanu.Bodku za 25-timi rokmi združenia urobil jeho zakladateľ a predstaviteľ P. Kasalovský. Svoju úvahu o poznatkoch a skúsenostiach nazval. Pôvodne úvodné slovocelé nepredniesol, ale je zverejnené. V súvislosti s anketou na www.hospodarskyklub.sk na témuhovoril Plk. JUDr. I. Sliepka, PhD. O tom, aký by mal prezident republiky sa rozhovoril aj bývalý premiér J. Čarnogurský. Na témuuvažoval V. Brezny. Šieste pokračovanienebolo prednesené, ale je zverejnené.hovoril M. Demko. Polhodinovú prezentáciu výnimočnej „technologicky čistej“ spoločnostimal člen jej užšieho vedenia F. Solár. Dokumenty o jej aktivitách sú zverejnené na www.hospodarskyklub.sk pod banerom ANKETY 2018 a pod nominovaným na Mierovú cenu zo Slovenska 2015 za rok 2018 A. E. Junitskym.