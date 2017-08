Povolebné násilie v Keni má podľa opozície má 100 obetí

Násilie po voľbách v Keni, v hlavnom meste Nairobi. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Nairobi 13. augusta (TASR) - Násilie po vyhlásení výsledkov utorňajších volieb v Keni si vyžiadalo už najmenej 100 mŕtvych. O zabíjaní "nevinných Keňanov" informovala v sobotu opozičná Národná superkoalícia (NASA), ktorej vyjadrenie priniesla agentúra DPA.Podľa členov tohto zoskupenia polícia nesie zodpovednosť za "" pri zásahoch proti obyvateľom, ktorí protestujú proti vyhláseniu prezidenta Uhuru Kenyattu za volebného víťaza. James Orengo z NASA na tlačovej konferencii v hlavnom meste Nairobi povedal, ženasleduje poMimovládna organizácia Kenská komisia pre ľudské práva medzitým informovala, že v súvislosti s povolebným násilím zaznamenala 24 smrteľných prípadov, a to prevažne v Nairobi. Kenský Červený kríž zase uviedol, že v Nairobi a ďalších oblastiach na západe Kene bolo ošetrených celkove 93 zranených osôb.Kenská opozícia tvrdí, že utorňajšie všeobecné voľby sprevádzali podvody, zahraniční pozorovatelia však hlásili len niekoľko nezrovnalostí a výsledky označili za vierohodné. Ústredná volebná komisia v piatok oznámila, že súčasný prezident Uhuru Kenyatta vo voľbách hlavy štátu zvíťazil so ziskom 54,27 percenta odovzdaných hlasov.Zverejnenie volebných výsledkov vyvolalo v Keni oslavy i protesty, pričom vláda popiera, že by polícia pri zásahoch proti demonštrantom používala ostré náboje. Vládni predstavitelia tiež vyhlasujú, že zatiaľ nemajú informácie, podľa ktorých by si protesty vyžiadali nejaké obete na životoch.Necelých 20 miliónov zaregistrovaných voličov rozhodovalo v Keni o budúcom prezidentovi, ale aj o novom zložení parlamentu a obsadení ďalších významných postov. Medzi Keňanmi panujú obavy z vývoja podobného tomu z roku 2007, keď nepokoje po voľbách prerástli do etnických čistiek a o život prišlo viac ako 1000 ľudí.