Povoľovanie skládky v Pezinku opäť začalo, aktivisti nezaháľajú

Na snímke miesto plánovanej skládky tzv. Nová jama v Pezinku 10. augusta 2017. Slovenská inšpekcia životného prostredia znovu začala konať vo veci udelenia povolenia na prevádzkovanie skládky v Novej jame v Pezinku. Mesto voči tomu protestuje. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Pezinok 10. augusta (TASR) – Pezinčanom opäť hrozí povolenie skládky v Novej jame. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) opätovne spustila proces povoľovania skládky potom, ako investor, spoločnosť Pezinské tehelne – Paneláreň, doplnil žiadosť Ekologickej skládky z roku 2007. Na dnešnej tlačovej konferencii v Pezinku to uviedli predstavitelia občianskej iniciatívy (OI) Skládka nepatrí do mesta, ktorá v reakcii na konanie SIŽP obnovila svoju činnosť.vyhlásila členka iniciatívy a advokátka Zuzana Čaputová, zastupujúca takmer 1200 účastníkov konania.Iniciatíva Skládka nepatrí do mesta považuje za neprijateľné, že proces povoľovania skládky sa má udiať na podklade záverečného stanoviska z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré je 18 rokov staré a teda neaktuálne.zdôvodnil nesúhlas člen iniciatívy Jaroslav Pavlovič. Obyvatelia Pezinka a okolitých obcí majú možnosť prihlásiť sa do konania o povolení novej skládky ako účastníci a vyjadriť svoje stanovisku k procesu povoľovania do 21. augusta. Môžu tak urobiť samostatne alebo sa pridať k stanovisku, ktoré pripravujú predstavitelia iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.Odmietavý postoj ku skládke vyjadril aj primátor Pezinka Oliver Solga.uviedol.Skládka prešla posudzovaním EIA už v roku 1999. O tri roky neskôr mesto zamietlo žiadosť prevádzkovateľa o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení skládky. V rokoch 2007 a 2008 získala skládka územné rozhodnutie od krajského stavebného úradu aj povolenia na výstavbu od inšpektorátu životného prostredia a SIŽP. Skládka bola skolaudovaná vo februári 2009.Mesto Pezinok a OI v priebehu roku 2008 organizovali protestné akcie a podali žalobu proti rozhodnutiu SIŽP o schválení výstavby novej skládky. Krajský súd v Bratislave ju v decembri 2008 zamietol. V apríli 2009 Najvyšší súd (NS) SR uznal návrh Pezinčanov a predbežne zakázal ďalšiu výstavbu a v máji následne zrušil všetky vydané povolenia súvisiace so skládkou.Vykonateľnosť rozsudku odložil Ústavný súd SR v októbri 2009 a na skládku sa navážal odpad. Vec sa v roku 2010 dostala až do Európskeho parlamentu a od roku 2012 na pôdu Súdneho dvora Európskej únie. Ten v januári 2013 rozhodol, že verejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu týkajúcemu sa umiestnenia prevádzky s významným vplyvom na životné prostredie. V roku 2013 NS a následne SIŽP zrušili povolenia skládky pre ich nezákonnosť.SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, doručil 26. júla na mesto Pezinok upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia verejnou vyhláškou pre Pezinok – skládka odpadov, prevádzkovateľ Pezinské tehelne – Paneláreň, a. s.