Povstalci odchádzajú z okolia hlavného zdroja pitnej vody v Damasku

Damask 30. januára (TASR) - Sýrski povstaleckí bojovníci a ich rodiny začali v nedeľu opúšťať údolie rieky Baradá pri severozápadnom okraji Damasku, kde sa nachádza hlavný zdroj pitnej vody pre metropolu a jej okolie. Hromadný odsun prebieha v súlade s dohodou o ukončení bojov v oblasti prameňa Barady, aby bolo možné obnoviť dodávky vody po viac ako mesačnej odstávke.Podľa vyjadrenia nemenovaného armádneho predstaviteľa pre agentúru DPA majú približne 400 povstaleckých bojovníkov a 1000 príslušníkov ich rodín odviezť autobusmi do provincie Idlib ovládanej sýrskou opozíciou. Na základe dohody prechádza údolie Barady pod kontrolu sýrskej vlády a povstalci si mohli vybrať, či odídu do Idlibu alebo zostanú a využijú ponúkanú amnestiu.Sýrska televízna stanica Ichbáríja uviedla, že v priebehu dneška vypravili z údolia Barady do Idlibu štyri autobusy so 160 osobami.Štátne médiá ešte v sobotu informovali, že vládne sily získali opätovne kontrolu nad vodárňou v obci Ajn al-Fídža, kde začali opravárenské tímy pracovať na obnovení dodávok vody pre Damask a okolie. Odhadom asi 5,5 milióna ľudí bolo odkázaných na náhradné zdroje od 22. decembra, keď došlo k poškodeniu čerpacích zariadení.Tlačová agentúra SANA dnes priniesla vyjadrenie guvernéra daného regiónu, podľa ktorého je vodáreň veľmi poškodená a potrvá "", kým bude možné obnoviť dodávky vody v úplnom rozsahu.Boje v údolí rieky Baradá vyvolali v decembri tvrdenia sýrskej vlády, že povstalci otrávili tamojší zdroj pitnej vody, čo však druhá strana popierala. Násilie pokračovalo aj po vyhlásení celoštátneho prímeria s platnosťou od 30. decembra.