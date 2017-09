Povstalci podporovaní USA začali operáciu proti Islamskému štátu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 9. septembra (TASR) - Sýrske protivládne sily podporované Spojenými štátmi oznámili dnes začatie vlastnej operácie proti militantom Islamského štátu (IS) vo východnej časti krajiny, kde v súčasnosti bojujú proti tejto organizácii vládne jednotky s podporou Ruska. Zvyšuje sa tak možnosť zrážok medzi znepriatelenými stranami, uviedla agentúra AP.Prevažne kurdské Sýrske demokratické sily vyhlásili, že ich vojenská rada v provincii Dajr az-Zaur začala operáciu s názvom Ostrovná búrka, ktorej cieľom je porážka IS v tejto oblasti bohatej na prírodné zdroje.Sýrskej armáde sa v utorok podarilo prelomiť takmer trojročné obliehanie hlavného mesta uvedenej provincie militantmi IS. Tí však stále kontrolujú väčšinu okolitého územia.Sýrske demokratické sily medzitým pokračujú v úsilí o úplné dobytie mesta Rakka na severe Sýrie, ktoré bývalo hlavnou baštou IS v tejto krajine. Americká armáda im pritom poskytuje pozemnú i leteckú podporu.