Povstalci z FARC v Kolumbii oficiálne predstavili svoju stranu

Povstalci z ľavicového FARC, archívne foto Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bogota 2. septembra (TASR) - Bývalí ľavicoví povstalci z organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) v piatok po viac než piatich desaťročiach ozbrojeného konfliktu s vládou oficiálne vstúpili do sveta politiky.vyhlásil vodca FARC Rodrigo Londoňo, známy ako Timochenko, na zhromaždení tisícov stúpencov v metropole Bogota, keď skupina predstavila svoju novú politickú stranu." citovala Londoňa agentúra DPA.Približne 1200 delegátov diskutovalo na tohtotýždňovom zjazde v Bogote o pretvorení povstaleckej skupiny na politickú stranu po tom, ako FARC zložili zbrane v rámci vlaňajšej historickej mierovej dohody s vládou.Vo štvrtok skupina oznámila, že delegáti odhlasovali zmenu jej názvu na Alternatívne spoločné revolučné sily, čím si organizácia na základe svojho nového pomenovania v španielčine ponechá skratku FARC. Jej symbolom je červená ruža.V súlade s mierovou dohodou dostanú FARC v najbližšom volebnom období (2018-22) desať kresiel v Kongrese - päť v hornej a päť v dolnej parlamentnej komore. Dohoda im tiež zaručuje rovnaké dotácie, aké štát poskytuje ostatným politickým stranám. Takáto úprava bude platiť aj v ďalšom legislatívnom období, od roku 2026 však už budú FARC musieť získavať kreslá vo voľbách za rovnakých podmienok ako ostatné strany.Organizácia naznačila, že sa bude naďalej pridŕžať svojich marxistických základov a sústrediť sa na získavanie hlasov roľníkov, robotníkov a mestskej strednej triedy, a to programom sociálnej spravodlivosti.Londoňo v piatok uviedol, že FARC sa chcú v politike zasadzovať za svoje ciele ako spravodlivé rozdelenie pozemkov.vyhlásil s tým, že všetci Kolumbijčania by mali mať prístup k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti.FARC podpísala dohodu o ukončení bojov s vládou v júni 2016, čím sa skončila vyše 50-ročná občianska vojna, ktorá si vyžiadala viac než 220.000 obetí na životoch.Kolumbijská vláda vyhlásila ozbrojený konflikt za oficiálne skončený v auguste tohto roka po tom, ako pozorovatelia OSN odviezli posledný kontajner naložený zbraňami a muníciou, ktoré im na základe mierovej dohody povstalci dobrovoľne odovzdali.Za svoje úsilie o dosiahnutie mierovej dohody dostal kolumbijský prezident Juan Manuel Santos vlani Nobelovu cenu mieru.Novú stranu vytvorenú z bývalých povstalcov však odmietajú tí, ktorí jej členov spájajú s prípadmi únosov a terorizmu. Vstup organizácie do politiky sa stretol s prudkým odporom viacerých kolumbijských lídrov vrátane bývalého prezidenta Álvara Uribeho.Podľa augustového prieskumu verejnej mienky má úplnú dôveru v transformáciu povstalcov na politickú stranu len necelých desať percent Kolumbijčanov, zatiaľ čo drvivá väčšina vyjadrila názor, že za FARC nikdy vo voľbách hlasovať nebude.