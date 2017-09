Poyet skončil na poste trénera Šanghaj Šen-chua

Gus Poyet. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 11. septembra (TASR) - Tréner účastníka čínskej futbalovej Superligy Šanghaj Šen-chua Gustavo Poyet odstúpil z funkcie po nedeľňajšej prehre 1:2 s tímom Che-nan Ťien-jie.Pre Šanghaj to bola už štvrtá prehra v rade, na vedúci Kuang-čou stráca v tabuľke 32 bodov.uvádza sa vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP. Štyridsaťdeväťročnému Uruguajcovi nepomohol k úspešnej sezóne ani argentínsky útočník Carlos Tévez, ktorý so Šanghajom podpísal zmluvu s rozprávkovým platom 725-tisíc eur týždenne. Ten sa v sobotňajšom stretnutí dostal na ihrisko len ako náhradník.Mužstvo povedie do konca sezóny bývalý hlavný tréner a súčasný technický riaditeľ Wu Ťin-kuej.