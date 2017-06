Požadované zvýšenie miezd vo VW Slovakia považuje Žiga za iracionálne

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Požadované 16-% zvýšenie miezd vo firme Volkswagen Slovakia (VW SK) je iracionálne. Uviedol to po dnešnom rokovaní vládneho kabinetu šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) v reakcii na vyhlásenie štrajku v bratislavskej automobilke.priblížil Žiga.Takýto tlak na mzdy môže podľa neho zneistiť uvažovanie koncernu ako je Volkswagen, či má ďalej zostať a investovať na Slovensku. Žiga zároveň pripomenul, že koncern VW na Slovensku za posledných päť rokov investoval na Slovensku približne 1,8 miliardy eur.Predseda Moderných odborov Volkswagen Zoroslav Smolinský dnes oznámil, že v utorok 20. júna o 6.00 hod sa začne ostrý, časovo neobmedzený štrajk pracovníkov automobilky Volkswagen Slovakia. Ostrý štrajk je podľa neho dôsledkom 11 neúspešných kôl rokovaní s vedením podniku.povedal Smolinský.Podľa Smolinského ostrý štrajk znamená, že v závode bude zastavená výroba. Štrajk ako zdôraznil, prebehne v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Ostrý štrajk označil za historickú udalosť v podniku, keďže za jeho existenciu sa uskutoční po prvý raz. Očakáva účasť približne 80 % zamestnancov.Do štrajku idú Moderné odbory Volkswagen s 12 požiadavkami, pričom tou hlavnou ostáva zvýšenie tarifných miezd o 16 %. Svoju požiadavku odôvodňujú rekordnými hospodárskymi výsledkami VW SK, vysokou kvalitou pracovníkov, ktorá by mala byť aj primerane odmenená.