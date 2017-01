Požiadavky na jazykové znalosti rušňovodičov sa zmierňujú

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. januára (TASR) - Požiadavky na jazykové znalosti rušňovodičov, ktorí zachádzajú iba do pohraničnej stanice susedného štátu, sa zmierňujú. Vyplýva to z novely zákona o doprave na dráhach, ktorá nadobúda účinnosť od dnešného dňa.Právnu normu pripravilo ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd). Dôvodom úpravy zákona je zmena európskej smernice. Jej transpozíciou sa tak zmierňujú požiadavky na úroveň jazykových znalostí pre rušňovodičov, ktorí zachádzajú iba do pohraničnej prechodovej stanice susedného členského štátu, a to za predpokladu zavedenia dostatočných opatrení na zabezpečenie komunikácie medzi rušňovodičmi a manažérom infraštruktúry.Podľa novely tak rušňovodič, ktorý sa musí dorozumievať s manažérom infraštruktúry o otázkach dôležitých z hľadiska bezpečnosti, musí mať jazykové znalosti aspoň v jednom z jazykov, ktorý určí príslušný manažér infraštruktúry. Rušňovodič musí mať také jazykové znalosti, aby sa mohol aktívne a účinne dorozumievať v bežných, poruchových a núdzových situáciách.Zároveň musí byť rušňovodič schopný rozumieť a komunikovať ústne aj písomne na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ak ide o úseky medzi hranicami a stanicami nachádzajúcimi sa v blízkosti hraníc a určenými pre cezhraničnú prevádzku, môže manažér infraštruktúry udeliť výnimku, a to napríklad vtedy, ak železničný podnik preukáže, že prijal dostatočné opatrenia na zabezpečenie komunikácie medzi rušňovodičmi a personálom manažéra infraštruktúry v bežných, poruchových a núdzových situáciách.