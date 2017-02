Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Požiadavky na spotrebiteľsky balené výrobky sa spresnia. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o metrológii z dielne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR, ktorý dnes definitívne schválil parlament.Právnou normou sa spresňujú požiadavky na proces autorizácie a činnosť autorizovaných a registrovaných osôb, upravuje rozsah pôsobnosti Slovenského metrologického inšpektorátu, spresňuje ustanovenia o výkone metrologického dozoru a vzťah k zahraničiu pri uvádzaní určených meradiel na trh a ich následnej metrologickej kontrole.spresnil úrad pre normalizáciu.Právna norma vychádza tiež z požiadaviek aplikačnej praxe.konštatoval v dôvodovej správe k zákonu ÚNMS.Uvedený návrh zákona podľa úradu v plnej miere akceptuje požiadavky vyplývajúce z medzinárodných aj európskych dokumentov, ktoré sú kladené na meradlá, metrologické výkony, spotrebiteľsky balené výrobky a na metrológiu ako takú.spresnil úrad pre normalizáciu.Návrh zákona je podľa ÚNMS rozsiahly z dôvodu, že zákon nebol novelizovaný od roku 2004, okrem noviel týkajúcich sa prechodu na euro a novely týkajúcej sa spotrebiteľsky balených výrobkov. V prípade vypracovania nového zákona, ktorý by nahrádzal v súčasnosti platný a účinný zákon, by predkladateľ musel vydať aj všetky súvisiace všeobecné záväzne právne predpisy, na ktorých vydanie je zákonom splnomocnený, čo by neúmerne predĺžilo dobu vypracovania návrhu, nakoľko len všeobecne záväzné právne predpisy o meradlách a metrologickej kontrole majú rozsah vyše tisíc strán.Z technických požiadaviek na výrobky a pri posudzovaní zhody sa vypúšťa slovenská značka zhody. Vyplýva to zo zákona o technických požiadavkách na výrobky z dielne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR, ktorý dnes definitívne schválil parlament.Zo zákona sa vypúšťajú aj zahraničné značky zhody vrátane ich grafického vyobrazenia obsiahnutého v prílohe právnej normy. Zavádza sa pojem tzv. iné značky zhody, do ktorého budú spadať všetky značky zhody okrem označenia CE.priblížil úrad v dôvodovej správe.Cieľom je podľa úradu vytvoriť rámcový zákon, ktorý obsahuje základné princípy nového legislatívneho rámca EÚ pre podmienky Slovenskej republiky, aby boli zosúladené všetky spoločné požiadavky, zavedená terminológia pre oblasť posudzovania zhody a pravidlá v oblasti sprístupňovania výrobkov na trhu.Právna norma spresňuje tiež ustanovenia zákona o právach a povinnostiach hospodárskych subjektov, autorizácii, notifikácii, právach a povinnostiach autorizovaných a notifikovaných osôb, značkách a označení CE, postupoch pri výmene informácií medzi zainteresovanými stranami a čiastočne upravuje postupy orgánov dohľadu.Cieľom právnej úpravy je teda podľa ÚNMS zosúladiť slovenskú legislatívu s princípmi a požiadavkami európskej legislatívy a ustanoviť spoločný rámec pre oblasť technickej normalizácie, vnútrokomunitárne pripomienkové konanie a výmenu informácií o technických predpisoch medzi SR a EK a sprístupňovania výrobkov na trhu.