Požiar hotela v centre Prahy si vyžiadal dvoch mŕtvych

Životy dvoch ľudí a deväť zranených si v sobotu vyžiadal požiar štvorhviezdičkového hotela Eurostars David, ktorý sa nachádza v centre českej metropoly Praha na rohu ulíc Náplavní a Záhořanského, 20. január 2018, Praha. Foto: Facebook - Policie České republiky Foto: Facebook - Policie České republiky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 21. januára (TASR) - Životy dvoch ľudí a deväť zranených si v sobotu vyžiadal požiar štvorhviezdičkového hotela Eurostars David, ktorý sa nachádza v centre českej metropoly Praha na rohu ulíc Náplavní a Záhořanského, informovala spravodajská televízia ČT24.Hovorkyňa pražských záchranárov uviedla, že záchranári ošetrili deväť osôb, z ktorých tri boli vo vážnom stave a museli ich oživovať, pretože u nich nastala zástava srdca. Z budovy hotela museli evakuovať desiatky ľudí, ktorí sa nadýchali dymu.Medzi zranenými sú aj dvaja hasiči, ktorí sa prepadli cez podlahu pri zásahu.Hasiči vyhlásili najvyšší stupeň požiarneho poplachu a aktivovali tzv. traumaplán. Okrem záchranárskych vozov bol nasadený aj policajný vrtuľník a voz Atego na prevoz viacerých zranených.Do akcie povolali všetky profesionálne jednotky z hlavného mesta i dobrovoľných hasičov, informoval na Twitteri Hasičský záchranný zbor hlavného mesta Prahy. Podľa hasičov išlo o mimoriadne komplikovaný zásah, pretože objekt bol členitý a zadymený.Ako informovala ČT24, záchranná služba ukončila traumaplán po 20.00 h večer. Redaktor ČT uviedol, že v hoteli sa už nenachádzal žiadny z hostí a zásah hasičov v budove sa skončil.Hasiči evakuovali zhruba 40 osôb, väčšinou cudzincov. Evakuovaných hostí bez zranení previezli autobusy dopravného podniku do neďalekej školy. Červený kríž im tam v spolupráci s magistrátom zaistil náhradné ubytovanie.Podľa informácií servera Lidovky.cz začala vnútri hotela horieť zrejme klimatizácia, následne sa dym rozšíril do všetkých podlaží. Presný rozsah požiaru nie je známy.Na mieste pracuje vyšetrovateľ a obhliadka miesta potrvá minimálne do nedele poludnia.Polícia celé okolie hotela uzavrela.