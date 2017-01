Požiar lesa v Bavorsku, ktorý vznikol z nedbalosti, zlikvidovali

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Kochel am See 3. januára (TASR) - Hasiči dnes popoludní po troch dňoch prác ukončili likvidáciu lesného požiaru na svahoch končiara Jochberg (1565 m) v Hornom Bavorsku. Obnova zasiahnutej zalesnenej oblasti si však vyžiada nielen mnoho času, ale aj finančných prostriedkov.Príčinou požiaru je zrejme nedbalosť dvoch mužov, ktorí si počas silvestrovskej noci chceli na obľúbenom turistickom chodníku neďaleko obce Kochel am See založiť oheň. Ten sa však zakrátko vymkol spod kontroly. Obaja čelia už vyšetrovaniu pre podozrenie z trestného činu podpaľačstva z nedbalosti.V uplynulých dňoch zasahovali v oblasti posádky niekedy až siedmich hasičských vrtuľníkov. Pri likvidácii požiaru zrejme pomohlo aj sneženie, ktoré lokalitu zasiahlo v pondelok večer.Plamene pohltili celkove asi 100 hektárov lesa. Polovica tohto územia je v súkromnom, druhá polovica v štátnom vlastníctve.