Požiar na lodi pri Floride si vyžiadal jednu obeť a 15 zranených

Na archívnej snímke plavidlo, ktoré prevážalo cestujúcich do kasína pri pobreží amerického štátu Florida. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tampa 15. januára (TASR) - V nemocnici na Floride zomrela pasažierka lode, ktorú v nedeľu pri pobreží Mexického zálivu zachvátil rýchlo sa šíriaci požiar. Zranenia utrpelo ďalších 15 ľudí, informovala v pondelok agentúra AP.Horieť začalo plavidlo, ktoré prevážalo cestujúcich do kasína pri pobreží amerického štátu Florida. Približne 50 pasažierov a členov posádky sa zachránilo skokom do chladnej morskej vody.Žena zomrela v nedeľu večer krátko po tom, ako prišla do nemocnice na pohotovosť. Po požiari sa pôvodne vrátila domov, ale prišlo jej zle. Jej meno ani príčinu smrti nezverejnili. K úmrtiu došlo niekoľko hodín po požiari.Nemocničné ošetrenie poskytli celkovo ôsmim pasažierom, ktorých následne prepustili. Išlo o osoby, ktoré sa nadýchali dymu, sťažovali sa na bolesti v hrudi alebo utrpeli iné zranenia. Lekári pôvodne tvrdili, že žiaden zo zranených nebol v ohrození života.Príčinu požiaru, ku ktorému došlo neďaleko prístavu Port Richey, približne 55 kilometrov od Tampy, stanoví až ďalšie vyšetrovanie.Plavidlo, zabezpečujúce kyvadlovú dopravu do pobrežného kasína, patrilo spoločnosti Tropical Breeze Casino. Jej hovorkyňa v pondelok zdôraznila, že s loďou, ktorú plamene úplne zničili, doposiaľ neboli žiadne problémy.