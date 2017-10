Požiare v Kalifornii si vyžiadali už 38 mŕtvych

Na satelitnej snímke pohľad na oblasť kalifornského mesta Santa Rosa po lesnom požiari 10. októbra 2017. Mohutné lesné požiare na severe Kalifornie si doposiaľ vyžiadali 21 životov, stovky ľudí sú nezvestné a tisíce museli opustiť svoje domovy. Najmenej 3500 domov bolo zničených. Požiare spálili 69.000 hektárov pôdy a stále sa rozširujú. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 15. októbra (TASR) - Na 38 stúpol počet obetí rozsiahlych lesných požiarov, ktoré vyčíňajú v severnej časti amerického štátu Kalifornia. S odvolaním sa na vyhlásenia tamojších predstaviteľov o tom dnes informovala agentúra AP.Bližšie podrobnosti úrady neuviedli. Predpokladá sa, že obeťami sú ľudia, ktorí prišli o život začiatkom týždňa, keď ničivé požiare vypukli, a ich telá sa našli až v sobotu.Záchranári a hasiči v oblasti evidujú do 300 hlásení o nezvestných, podľa agentúry AP však neveria, že by sa počet obetí lesných požiarov k tomuto číslu priblížil. Väčšina hlásení sa týka ľudí, ktorým sa nepodarilo spojiť s príbuznými či priateľmi a oznámiť im, že sú nažive a v bezpečí.Oblasti na severe Kalifornie, kde vyčíňajú lesné požiare, v sobotu navštívil guvernér štátu Kalifornia Jerry Brown a senátorky Dianne Feinsteinová a Kamala Harrisová.Brown označil vyčíňajúce lesné požiareObyvateľov postihnutých oblastí Brown upozornil, že nebezpečenstvo pretrváva, a vyzval ich, aby poslúchli výzvu na evakuáciu, ak by ju úrady vydali.Odhaduje sa, že pre sériu požiarov v severnej Kalifornii muselo opustiť svoje domovy približne 90.000 obyvateľov. Vyšetrovatelia sa snažia objasniť príčinu vzniku týchto požiarov, ktorou mohlo byť strhnutie či skratovanie elektrických vedení v dôsledku prudkého vetra z noci na minulý pondelok.Dym z lesných požiarov zamoril aj oblasť Sanfranciského zálivu, kde veľké znečistenie ovzdušia spôsobilo prerušenie vyučovania na školách, ako aj meškanie a rušenie letov pre zhoršenú viditeľnosť.