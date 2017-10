Požiare v Kalifornii spôsobili doteraz škody za 1 mld. USD

Na satelitnej snímke pohľad na oblasť kalifornského mesta Santa Rosa po lesnom požiari 10. októbra 2017. Mohutné lesné požiare na severe Kalifornie si doposiaľ vyžiadali 21 životov, stovky ľudí sú nezvestné a tisíce museli opustiť svoje domovy. Najmenej 3500 domov bolo zničených. Požiare spálili 69.000 hektárov pôdy a stále sa rozširujú. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 20. októbra (TASR) - Rozsiahle lesné požiare v severnej Kalifornii spôsobili doteraz škody za viac než 1 miliardu USD. Na konečnú sumu si však bude potrebné počkať ešte niekoľko mesiacov. Povedal to tento týždeň zástupca štátu Kalifornia pre poistenie Dave Jones.Predbežné škody na poistenom majetku boli do štvrtka (19.10.) odhadnuté na 1,045 miliardy USD (883,05 milióna eur). Ako Jones uviedol, vychádza z údajov ôsmich najväčších poisťovní v dotknutej oblasti. Predbežná suma nezahrňuje nepoistený majetok.Konečná hodnota však bude podľa neho vyššia a je možné, že podstatne.povedal Jones, podľa ktorého je pravdepodobné, že to budú najdrahšie požiare v histórii Kalifornie.Mohutné požiare, ktoré na severe štátu vypukli začiatkom minulého týždňa, si do dnešných dní vyžiadali minimálne 42 obetí. Zároveň zničili takmer 7000 domov a iných stavieb, vyše 3000 áut a okolo 150 fariem a zariadení. Len v meste Santa Rosa zničili plamene minimálne 5700 stavieb, z toho viac než 2800 domov.(1 EUR = 1,1834 USD)