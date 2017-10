Požiare vo vinohradníckej oblasti Kalifornie si vyžiadali 17 životov

Rýchlo sa šíriace požiare na úpätí pohoria Sierra Nevada v americkom štáte Kalifornia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 11. októbra (TASR) - Mohutné lesné požiare na severe Kalifornie, v oblasti pestovateľov vína, si doposiaľ vyžiadali 17 životov. S odvolaním sa na tamojšie zdroje o tom dnes informovala agentúra AP.Podľa zdrojov amerického denníka The Washington Post je až okolo 180 osôb stále nezvestných a hrozí, že počet obetí stúpne.Medzi obeťami je manželský pár z okresu Napa, ktorý vlani oslávil 75. výročie sobáša. Manžel bol vo veku 100 rokov a jeho manželka mala 98. Ďalšie straty na životoch hlásili úrady z okresov Sonoma a Mendocino.Plamene taktiež zranili vyše 100 ľudí a zničili okolo 2000 budov a 45.000 hektárov pôdy. Do bezpečia evakuovali 20.000 civilistov.Podľa šéfa kalifornského rezortu lesníctva a požiarnej ochrany Kena Pimlotta bolo v utorok v tejto vinohradníckej oblasti aktívnych ešte 15 požiarov. Do boja s nimi bolo nasadených 400 hasičov, pomáha tiež ďalších 4000 záchranárov, dobrovoľníkov a vojakov.Zákaz vychádzania vstúpil do platnosti v meste Santa Rosa, aby sa v tejto najviac postihnutej oblasti predišlo rabovaniu.Americký prezident Donald Trump podpísal v noci nadnes vyhlásenie stavu katastrofy platné pre okresy sužované požiarmi. Týmto opatrením uvoľnil peniaze na pomocné a záchranné práce v okresoch Butte, Lake, Mendocino, Napa, Nevada, Sonoma a Yuba.Meteorológovia predpovedali na dnes silný vietor. Hrozí preto, že dôjde k ďalšiemu šíreniu požiarov.