Pozície tureckej armády pri hraniciach so Sýriou sa stali terčom útoku

Ankara 26. apríla (TASR) - Dve stanovištia tureckej armády pri hraniciach so Sýriou sa stali dnes terčom mínometnej paľby, ktorá prišla zo sýrskej strany. Oznámila to turecká armáda s tým, že zranených neeviduje.Cieľom útoku boli stanovištia v meste Hassa ležiacom v juhotureckej provincii Hatay. Armáda na ostreľovanie okamžite zareagovala, uviedla agentúra AP.Útok na prvé stanovište bol vedený z regiónu v severozápadnej Sýrii kontrolovaného kurdskými Oddielmi ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sú členmi Američanmi vedenej koalície bojujúcej proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Ankara považuje kurdské YPG za teroristickú skupinu napojenú na kurdských separatistov.Druhý útok zaznamenala armáda o tri hodiny neskôr. Smeroval z oblasti kontrolovanej armádou sýrskeho prezidenta Bašára Asada.Incidenty sa stali deň po tom, ako Ankara bombardovala pozície kurdských milícií v severnej Sýrii a severnom Iraku, pri ktorých zahynulo najmenej 23 ľudí.