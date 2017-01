Poznáme názov ôsmej epizódy Hviezdnych vojen

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Novinka, o ktorej réžiu sa postaral Rian Johnson, priamo nadviaže na film Star Wars: Sila sa prebúdza (2015).BRATISLAVA 23. januára (WebNoviny.sk) - Tvorcovia ôsmej epizódy vesmírnej ságy Hviezdne vojny zverejnili jej názov. Snímka, ktorá sa do slovenských kín dostane 14. decembra, sa volá Star Wars: The Last Jedi.Novinka, o ktorej réžiu sa postaral Rian Johnson, priamo nadviaže na film Star Wars: Sila sa prebúdza (2015).V titule si úlohy z predchádzajúceho filmu zopakovali Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis či nedávno zosnulá Carrie Fisher. Okrem toho herecké obsadenie dopĺňajú Kelly Marie Tran, Laura Dern a Benicio Del Toro. Na filme sa ako výkonný producent podieľal J. J. Abrams, ktorý nakrútil siedmu epizódu.Informácie pochádzajú z webstránky www.hollywoodreporter.com a archívu agentúry SITA.