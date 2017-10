Poznáme nomináciu na prvé zápasy basketbalistiek v kvalifikácii na ME

Na snímke tréner tímu Slovenska Marian Svoboda. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 20. októbra (TASR) – Tréner slovenskej ženskej reprezentácie Marian Svoboda nominoval dvanástku basketbalistiek na úvodné dve stretnutia kvalifikácie majstrovstiev Európy 2019 v Srbsku a Lotyšsku.Slovenky obsadili na ME v Česku ôsmu pozíciu, do nového kvalifikačného cyklu však pôjde výrazne obmenený tím. Prekvapujúco v ňom absentujú hráčky úradujúceho majstra Good Angels Košice, gro kádra patrí zástupkyniam tímov Piešťanské Čajky a MBK Ružomberok. Okrem nich nechýba v tíme ani štvorica basketbalistiek pôsobiacich v zahraničí: Romana Vyňuchalová, Sabína Oroszóva, Žofia Hruščáková a Mária Félixová.vyjadril sa Svoboda pre oficiálny web Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).Zmenou prešiel po ME aj realizačný tím. Novým asistentom trénera sa stal Peter Kováčik, ktorý nahradil Richarda Kucsu. Druhým asistentom sa stal Ján Hricko z BAM Poprad. Pri tíme zostali aj naďalej lekár Ján Meszároš, fyzioterapeutka Slávka Bučáková a v pozícii manažérky družstva pokračuje Lucia Lásková.povedal tréner Sloveniek.Jeho zverenkyne odštartujú nový kvalifikačný cyklus 11. novembra o 18.00 h duelom A-skupiny proti Bosne a Hercegovine v Sarajeve, o štyri dni neskôr si v Ružomberku zmerajú sily s Islandom. Ďalšie kvalifikačné duely sú na programe vo februári a novembri 2018. Zo skupín postúpia na ME víťazi a šesť najlepšie postavených tímov na druhých miestach.