Poznáme nomináciu na Zápas hviezd. Obsahuje niekoľko prekvapení

Miroslav Šatan je jedným z hlavných aktérov Zápasu hviezd. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Nominácia na All-Star víkend 2017:



Brankári: Jason Bacashihua (HC '05 iClinic Banská Bystrica), Lars Volden (HK Dukla Trenčín)



Obrancovia: Mathew Maione (HC '05 iClinic Banská Bystrica), Martin Dudáš (HC Košice), Richard Stehlík (MHK 32 Liptovský Mikuláš), Jameson Milam, Branislav Mezei (obaja HK Nitra), Fredrik Sandgren (HC Nové Zámky), Radoslav Suchý (HK Poprad), Daniel Brejčák (MsHK Žilina)



Útočníci: Dávid Buc, Jordan Hickmott (obaja HC '05 iClinic Banská Bystrica), Ladislav Nagy, Jiří Bicek (obaja HC Košice), Jozef Stümpel, Martin Cibák (obaja MHK 32 Liptovský Mikuláš), Patrik Koyš, Radomír Heizer (obaja MHC Martin), Marek Slovák, Judd Blackwater (obaja HK Nitra), Kamil Brabenec (HC Nové Zámky), Marek Zagrapan, Arne Kroták (obaja HK Poprad), Marek Hecl, Oliver Pataky (obaja HK Orange 20), Marcel Hossa (HK Dukla Trenčín), Marek Hovorka, Štěpán Novotný (MsHK Žilina), Radovan Puliš, Pavel Klhůfek (obaja HKM Zvolen)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. januára (TASR) - Vedenie Tipsport ligy zverejnilo nomináciu na Zápas hviezd, ktorý sa uskutoční počas posledného januárového víkendu v Poprade. V nominácii sú dvaja brankári a 26 korčuliarov, medzi ktorými nechýbajú ani zástupcovia HK Orange 20. Zaujímavosťou je nominácia brankára Dukly Larsa Voldena, ktorý do Trenčína prišiel len nedávno.All-Star víkend je na programe 28. a 29. januára a nastúpia v ňom výbery vedené manažérmi Petrom Bondrom a Miroslavom Šatanom. Tí si hráčov do svojich tímov vyberú prostredníctvom draftu, ktorý sa uskutoční v prvý deň All-Star víkendu. Jedna tretina zápasu, ktorý je na programe v nedeľu 29. januára od 16.00, bude trvať desať minút a po nej budú prebiehať súťaže zručnosti. Výťažok z podujatia je určený pre letný hokejový kemp pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý organizuje Tipsport liga.uviedol v tlačovej správe Richard Lintner, riaditeľ Tipsport Ligy.V nedeľu 29. januára sa program začína už o 13.00 hod. Pre fanúšikov bude vo fanzóne postavené hokejové ihrisko a niekoľko hokejových "strelníc" na ktorých si môžu návštevníci otestovať svoje hokejové zručnosti. Moderovaná zábava, súťaže a koncert budú prebiehať až do vyvrcholenia All Star víkendu do 16.00 hodiny.