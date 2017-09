Poznáme osemfinalistov mužskej dvohry na US Open

Nemecký tenista Philipp Kohlschreiber odvracia úder Austrálčanovi Johnovi Millmanovi v 3. kole dvojhry grandslamového tenisového turnaja US Open v New Yorku 2. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - 3. kolo:



Juan Martin del Potro (24-Arg.) - Roberto Bautista Agut (11-Šp.) 6:3, 6:3, 6:4



Philipp Kohlschreiber (33-Nem.) - John Millman (Austr.) 7:5, 6:2, 6:4



Dominic Thiem (6-Rak.) - Adrian Mannarino (30-Fr.) 7:5, 6:3, 6:4



Alexander Dolgopolov (Ukr.) - Viktor Troicki (Srb.) 6:1, 6:0, 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. septembra (TASR) - Ukrajinský tenista Alexandet Dolgopolov sa suverénnym spôsobom prebojoval do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 3. kole zdolal Srba Viktora Troickeho 6:1, 6:0, 6:4. Ďalej idú aj šiesty nasadený Rakúšan Dominic Thiem, šampión z roku 2009 Argentínčan Juan Martin del Potro a Nemec Philipp Kohlschreiber.