Poznáme prvé osemfinalistky vo Wimbledone

Španielka Garbine Muguruzová počas 3. kola vo Wimbledone, 8. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Svetlana Kuznecovová (7-Rus.) - Polona Hercogová (Slovin.) 6:4, 6:0



Garbine Muguruzová (14-Šp.) - Sorana Cirsteová (Rum.) 6:2, 6:2



Coco Vandewegheová (24-USA) - Alison Riskeová (USA) 6:2, 6:4



Petra Martičová (Chorv.) - Zarina Dijasová (Kaz.) 7:6 (6), 6:1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wimbledon 8. júla (TASR) - Ruská tenistka Svetlana Kuznecovová sa v sobotu prebojovala do osemfinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Ako nasadená sedmička si v treťom kole hladko poradila so Slovinkou Polonou Hercogovou v dvoch setoch 6:4 a 6:0.Suverénnym spôsobom ide ďalej aj Španielka Garbine Muguruzová, ktorá ako turnajová štrnástka vyradila v treťom kole Soranu Cirsteovú z Rumunska 6:2 a 6:2. Finalistka z roku 2015 a vlaňajšia víťazka Roland Garros urobila iba desať nevynútených chýb a v turnaji pokračuje stále bez straty setu.Osemfinálovú miestenku má vo vrecku Chorvátka Petra Martičová, ktorá zdolala Zarinu Dijasovú z Kazachstanu 7:6 (6), 6:1 a najbližšie sa stretne so Slovenkou Magdalénou Rybárikovou.