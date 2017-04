Poznáme prvých semifinalistov futsalovej play off

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

Slov-Matic FOFO Bratislava - Futsal Team Levice 10:2 (6:1)



Góly: Bahna 2, Rick, A. Zdráhal, Kyjovský, M. Zdráhal, Kozár, Ujhelyi, Serbin, Karpiak - Zorád, Tóth, ŽK: Zorád, 100 divákov.



/stav série 1:0/



Across Pinerola Bratislava - ŠK Makroteam Žilina 3:3 (1:1), 3:1 na penalty



Góly: Mikulišin, Paštrnák, Belaník - Hudek 2, Moura Da Silva, ŽK: Halás – Baláž, Červený, 150 divákov.



/stav série 1:0/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. apríla (TASR) - Futsalisti Slov-Maticu FOFO Bratislava úspešne vstúpili do semifinálovej série play off 1. SLF. V piatkovom súboji v ŠH Mladosť deklasovali Futsal Team Levice 10:2, keď sa do streleckej listiny zapísalo až deväť strelcov "oranjes" vrátane brankára Mareka Karpiaka. Dva góly zaznamenal Marek Bahna.Úradujúci majster Across Pinerola Bratislava sa v prvom semifinálovom súboji natrápil s Makroteamom Žilina, tím spod Dubňa po remíze 3:3 zdolal až v penaltovom rozstrele 3:1.Druhé zápasy semifinále (hrá sa na tri víťazstvá) sú na programe v piatok 28. apríla v Leviciach a Žiline.semifinále play off 1. SLF - 1. zápasy: