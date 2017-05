Poznáte rusnácky hamburger? Chlieb, domáca masť, škvarky a cibuľa

Chlieb Foto: Michal Svítok Foto: Michal Svítok

Stakčín 13. mája (TASR) – Rusnácky hamburger zožal na minuloročnej akcii Ľude pud Nastasom v Stakčíne veľký úspech, podávať ho budú aj teraz. V sobotu (13.5.) si ho budú môcť návštevníci vychutnať v podobe čerstvo upečeného ubľanského chleba natretého domácou masťou so škvarkami a cibuľou. TASR o tom informoval vedúci referátu kultúrneho strediska v obci Stakčín Miroslav Bober. Chýbať nebude starinská voda a domáca slivovica.Cieľom akcie, ktorej heslom je "De chlib i voda, tam neje holoda", je prezentovať prácu šikovných ľudí, činnosť firiem a spoločenských organizácií, ktoré v regióne pôsobia. Návštevníci budú môcť vidieť napr. kováča, rezbára, hrnčiara či košikára. "" priblížil Bober. Pripravený je aj program pre deti, okrem športových súťaží si budú môcť zmerať sily aj v šachu. Záujemcovia si budú môcť pozrieť aj ukážky zásahu služobných policajných psov či prácu hasičov.Svoju činnosť odprezentujú aj dva Kluby vojenskej histórie, a to Karpaty a Beskydy. Hostia si zmerajú sily v nabíjaní klincov do polena, odreagovať sa budú môcť pri ukážke techniky paraglidingového klubu Vihorlat. Pozvanie na akciu prijalo podľa Bobera okolo 200 ľudí z približne 45 organizácií. Nebudú tam chýbať ani hostia z Ukrajiny a Poľska. Súčasťou programu je aj exkurzia areálu vodárenskej nádrže Starina.V areáli obecného parku sa akcia začne o 14.00 h.