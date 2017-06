POZOR: Aj nasledujúce dni bude horúco, treba dodržiavať pitný režim

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) - Tropické teplo sa bude miestami na Slovensku udržiavať i naďalej, upozorňujú meteorológovia.V stredu (21.6.) treba počítať s vysokými teplotami najmä v okrese Bratislava, Senec a Dunajská Streda. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre tieto oblasti v popoludňajších hodinách výstrahu prvého stupňa, príznačná je teplota vzduchu 33 až 34 stupňov C. Podobne teplo má byť i vo štvrtok (22.6.), výstrahy platia pre juhozápadnú časť Slovenska.Dnes namerali meteorológovia miestami 35 stupňov C.napísali na Facebooku. Maximálna denná teplota však ale zväčša na mnohých staniciach prekročila hranicu 30 stupňov C.Horúčavy predstavujú záťaž pre každý organizmus. Viac sú však ohrozené ženy, kolabujú častejšie ako muži. Takisto treba dávať pozor na deti a seniorov.Treba dodržiavať pitný režim, dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. Dôležité je piť pravidelne v menších dávkach. S klimatizáciou to nemožno preháňať, rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nesmie byť vyšší ako päť, maximálne sedem stupňov Celzia.