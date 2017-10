Pozor, bude to divoké: Celé územie SR zasiahne v nedeľu silný vietor

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. októbra (TASR) - Mimoriadne silný vietor v nedeľu 29. októbra zasiahne celé územie Slovenska. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal aj výstrahy najvyššieho, 3. stupňa.Najvážnejšia situácia v osídlených oblastiach sa očakáva na juhozápade Slovenska. V okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec a Dunajská Streda by mala rýchlosť vetra dosiahnuť 105 až 115 kilometrov za hodinu. Podľa Beaufaurtovej stupnice ide v takomto prípade o víchricu. Výstraha 3. stupňa SHMÚ platí pre uvedené okresy v nedeľu od 09.00 do 16.00 h.Najvyššiu rýchlosť, miestami v nárazoch 160 až 180 kilometrov za hodinu, by mal podľa meteorológov vietor dosiahnuť na horách v okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Tvrdošín. Aj v tomto prípade vydal SHMÚ najvyššiu možnú výstrahu, s platnosťou od 09.00 do 18.00 h.varujú meteorológovia.Silný vietor zafúka aj v ďalších krajoch Slovenska. Pre územie Trenčianskeho, Žilinského, Trnavského, Nitrianskeho kraja a okresy Košice – okolie a Rožňava platí výstraha 2. stupňa od 09.00 do 18.00 h. Vietor by tam mal dosiahnuť rýchlosť 85 až 105 km/h.Pre zvyšok krajiny, kde SHMÚ očakáva vietor s rýchlosťou 65 až 80 km/h, platí výstraha 1. stupňa od nedele (29.10.) 18.00 do pondelka (30.10.) 00.00 h.Ako SHMÚ informuje na sociálnej sieti, silný vietor v nedeľu nezasiahne len naše územie, ale aj okolité krajiny. Nárazy vetra viac ako 100 km/h očakávajú meteorológovia v Česku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku či v Maďarsku.