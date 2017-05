POZOR:Cesta medzi Udičou a Kúpeľmi Nimnica bude počas víkendu uzavretá

Ilustračná snímka Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Nimnica 19. mája (TASR) – Cesta II/507 od obce Udiča po Kúpele Nimnica bude od dnešnej noci do pondelka (22. 5.) úplne uzavretá. Dôvodom je výstavba východného portálu železničného tunela Diel, ktorý je súčasťou modernizácie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá na traťovú rýchlosť 160 kilometrov za hodinu.Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Pavol Kudlička, cestu, ktorá spája Považskú Bystricu s Púchovom, uzatvoria dnes od 23.00 h, uzávera bude trvať do pondelka do 5.00 h.uviedol Kudlička.Okresný dopravný inšpektorát v Považskej Bystrici žiada motoristov využívajúcich tento úsek, aby zohľadnili dopravné obmedzenie, sledovali dočasné dopravné značenie a rešpektovali pokyny osôb určených na riadenie premávky.