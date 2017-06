POZOR: Na celom území SR majú byť búrky. Objaví sa aj krupobitie

Dnes rátajte s premenlivou oblačnosťou a búrkami, pričom teploty sa budú pohybovať od 22 až do 27 stupňov Celzia.





Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydal na dnes aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), a to pre celé územie Slovenska. Výstraha platí od 12. hodiny a na východe potrvá až do stredy (7.6.) skorého rána. Na ostatnom území skončí ešte v utorok vo večerných resp. nočných hodinách.



Počas platnosti výstrahy SHMÚ ojedinele očakáva výskyt búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 18 až 23 metrov za sekundu (65 až 85 kilometrov za hodinu).



Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri spomínaných búrkach je možný výrazný, prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, ako je stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov.

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok. Najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 24 až 27 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok. Najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok. Najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.



Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 19 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok. Najnižšia ranná teplota 9 a najvyššia denná 16 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná teplota 12 stupňov C.