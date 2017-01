Pozor na cestách: Slovensko trápi poľadovica a hmla

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. januára (TASR) - Všetky sledované úseky ciest, diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku sú zjazdné.Vodiči by si však mali dávať pozor na poľadovicu na vozovkách ciest v okolí Šamorína. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v lokalite Beladice a Tesárske Mlyňany a do 200 metrov v okolí lokalít Pezinok, Gbelce a Nitra-Čermáň. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) prostredníctvom svojho webu zjazdnost.sk.Cestári upozorňujú, že pri nízkych teplotách je na mokrých a vlhkých vozovkách, mostoch a pri vodných tokoch zvýšené riziko výskytu námrazy a poľadovice.