Pozor na krádeže na cintorínoch a vlámania do áut v Komárne

Komárno 31. októbra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ) v Komárne upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a vlámaní do motorových vozidiel, zaparkovaných na parkoviskách pred cintorínmi v období pred a počas dňa Sviatku všetkých svätých a dňa Pamiatky zosnulých.Ako TASR informoval riaditeľ OR PZ v Komárne Dušan Dragúň, v tejto súvislosti polícia odporúča občanom po zaparkovaní motorového vozidla skontrolovať jeho uzamknutie. "povedal Dragúň.