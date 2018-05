POZOR na podvodníkov: Takýmto spôsobom lákajú podpísať falošné zmluvy

Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Košice 30. mája (TASR) – Spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE) upozorňuje zákazníkov na nekalé praktiky na trhu s elektrinou a zemným plynom. V posledných týždňoch zaznamenala nárast kontaktov zo strany svojich zákazníkov, ktorí sa cítili byť podvedení.uviedol obchodný riaditeľ Miroslav Kulla. VSE v decembri minulého roka prevzala takmer 50.000 zákazníkov po tom, čo uspela v tendri vyhlásenom firmou ČEZ Slovensko.konštatoval Kulla.Spoločnosť podľa neho zabezpečila všetko, aby bol prechod zákazníkov z ČEZ Slovensko do skupiny innogy, ktorej je VSE členom, plynulý. Zmluvy a ďalšie dokumenty súvisiace so zmenou dodávateľa boli podpísané ešte v minulom roku. Preto spoločnosť nemá v teréne žiadnych zástupcov, ktorí by navštevovali zákazníkov za účelom uzavretia zmluvy. Zákazníkom odkazuje, že sa nemusia obávať. Ak ide o bývalých zákazníkov ČEZ Slovensko, dodávku energií majú zabezpečenú a nemusia podpisovať žiadne zmluvy.Firma odporúča zákazníkom, aby ju v prípade akýchkoľvek pochybností alebo overenia informácií kontaktovali na bezplatnej linke 0800 123 532.