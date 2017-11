POZOR NA PODVODNÍKOV: V Bratislave upchávajú automaty na lístky MHD

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) zaznamenal problémy s podvodníkmi manipulujúcimi s výdajným miestom multifunkčných automatov. Obohatiť sa chcú totiž na cestujúcich, ktorí si kupujú za hotovosť cestovné lístky. Upozorňuje na to DPB na svojom webe.Podvodníci upchávajú podľa podniku na multifunkčných automatoch výdajný otvor na mince predmetmi, ktoré zabraňujú, aby cestujúcemu automat výdavok vyplatil.priblížil DPB.Ten spolu so servisnou spoločnosťou, ktorá sa o multifunkčné automaty stará už testuje riešenia, ktoré by mali zabrániť fyzickému zablokovaniu otvoru na výdavok mincí.uviedol podnik.Ak takýto problém verejnosť zaznamená môže ho nahlásiť na infolinku DPB na čísle 02/5950 5950.