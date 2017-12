Pozor na silvestrovské ohňostroje, môžu poškodiť zaparkované autá

Pohľad na ohňostroj počas novoročných osláv v Bratislave, archívne foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 28. decembra (TASR) - Každoročne pri lúčení sa so starým rokom a vítaní nového pri ohňostrojoch, ktoré už nerozlučne patria k silvestrovským oslavám, svetlice a rakety poškodia zaparkované autá.radí technický riaditeľ Business Lease Slovakia Peter Kundlák.Podľa neho v prvom rade je vždy najlepšie, ak majiteľ môže vozidlo ochrániť pred akýmkoľvek rizikom poškodenia. Teda zaparkovať ho počas osláv do garáže, prípadne na iné bezpečné miesto. Ak to nie je možné a k poistnej udalosti dôjde, napríklad k poškodeniu skla, karosérie, pneumatík a podobne, potrebné je nehodu zdokumentovať.zdôrazňuje Kundlák. Ak je škoda zjavne dôsledkom úmyselného konania cudzej osoby, ide o vandalizmus a je potrebné privolať políciu. V prípade dopravnej nehody alebo škody pri parkovaní je potrebné privolať políciu iba v prípade, ak výška škody zjavne prevyšuje 4000 eur.vysvetľuje Kundlák.Poisťovne často v prípade nekompletnej dokumentácie k poistnej udalosti odmietnu poskytnúť poistné plnenie. Zdokumentovanie nehody je tiež nevyhnutné, ak škodu spôsobil sneh zo strechy budovy, ľad, cencúle a podobne a majiteľ vozidla chce, aby spoluúčasť platil vlastník budovy. V takomto prípade je ešte vhodné zabezpečiť si svedkov, ktorí v prípade potreby dosvedčia, že vozidlo sa nachádzalo v momente škody pri predmetnej budove.