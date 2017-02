Pozor na túto falošnú mobilnú aplikáciu, láka na neexistujúcu výhru

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. februára (TASR) - Autori škodlivej mobilnej aplikácie vydávajúcej sa za služby Českej pošty zmenili taktiku a obete lákajú na falošnú výhru v známom online obchode Alza. Bezpečnostná spoločnosť ESET minulý týždeň informovala, že škodlivú mobilnú aplikáciu s názvom Pošta Online detegovala aj na Slovensku.upozorňuje Lukáš Štefanko, analytik škodlivého kódu zo spoločnosti ESET. Aplikácia sa šíri identicky, a to formou SMS, a jej cieľom sú informácie o platobných kartách, ktoré obeť používajúca mobil alebo tablet s operačným systémom Android vpisuje do legitímne vyzerajúcich okien zobrazených po spustení aplikácií Google Chrome, PayPal alebo Obchod Play.Útočník sa zariadenie obete pokúša infikovať tak, že jej zašle SMS správu o falošnej výhre v hodnote 500 českých korún s nutnosťou uskutočnenia objednávky do dvanástich hodín cez škodlivú aplikáciu. Obeť sa k nej dostane cez link umiestnený v SMS správe.vysvetľuje analytik.Po úspešnej inštalácii zašle škodlivý kód útočníkovi kontakty uložené na infikovanom zariadení a zároveň dokáže na tieto kontakty odoslať SMS obsahujúcu link na škodlivú aplikáciu. Keď sa obeť na infikovanom Android telefóne pokúsi otvoriť aplikáciu Google Chrome, aplikáciu platobnej brány PayPal alebo Obchod Play/Google Play, škodlivý kód jej zobrazí falošný formulár, do ktorého používateľ zadáva údaje o platobnej karte. To isté spraví škodlivý kód pri otvorení aplikácií niektorých zahraničných bánk, napriek tomu sa podľa údajov spoločnosti ESET šíri aj po Českej republike a Slovensku.dopĺňa Štefanko.varuje Štefanko.TASR informovala Zuzana Hošalová zo spoločnosti ESET.