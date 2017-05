Pozor na vodu z týchto prameňov, nie je vhodná na pitie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 17. mája (TASR) – Voda z prameňov v katastri Zobora v Nitre nevyhovuje požiadavkám na vodu určenú na ľudskú spotrebu. Potvrdili to laboratórne vyšetrenia vzoriek vody odobratých z prameňov Šindolka, Pivoňka, Svoradovho prameňa a Puškinovho prameňa. Vzorky vody odobrali v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou v polovici apríla tohto roka pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.upozorňuje RÚVZ.Vzorka vody odobratá zo Svoradovho prameňa nevyhovuje pre prekročenie limitu v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch koliformné baktérie, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 stupňoch Celzia a pri 37 stupňoch C, Enterobacter species a abiosestón. Pre prekročenie limitu v kategórii koliformné baktérie, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 stupňoch C a pri 37 stupňoch C, Citrobacter species a abiosestón nevyhovuje ani vzorka vody odobratá z prameňa Šindolka.Vzorka vody odobratá z prameňa na Pivoňkovej ulici nevyhovuje pre prekročenie limitu pri koliformných baktériách, kultivovateľných mikroorganizmoch pri 37 stupňoch C a pri 22 stupňoch C, Citrobacter species a abiosestón. Pre prekročenie limitu v ukazovateľoch koliformné baktérie, kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 stupňoch C a pri 22 stupňoch C, Citrobacter freundii a abiosestón nevyhovuje ani vzorka vody odobratá z Puškinovho prameňa.